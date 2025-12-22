Cémantix 1391 : Indices et solution, quel est le mot du 22 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 22 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 22 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 22 décembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 22 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une frontière que l'homme a tracée pour classer le vivant, souvent plus idéologique que naturelle.
Indice 2On m'a longtemps crue scientifique, alors que je repose surtout sur des différences perçues.
Indice 3Je peux unir par l'identité ou diviser par le regard, selon l'usage qu'on fait de moi.
Indice 4S'applique aux humains comme aux animaux, mais pas toujours avec les mêmes conséquences.
Indice 5Dans l'élevage, je désigne un groupe partageant des caractéristiques physiques communes.
Indice 6Chez l'homme, mon usage est aujourd'hui largement contesté par la science moderne.
Indice 7On m'emploie pour parler de différences d'origine, d'apparence ou de lignée.
Indice 8Je désigne une classification basée sur des traits physiques ou biologiques communs, appliquée notamment aux animaux et historiquement aux humains.
Solution du 22 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 22 décembre 2025Race
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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