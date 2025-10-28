Cémantix 1336 : Indices et solution, quel est le mot du 28 octobre 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 28 octobre 2025 à 00h06
Retrouvez la solution Cémantix du 28 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1336 : Indices et solution, quel est le mot du 28 octobre 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 octobre 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je ne rends pas la justice, mais je la fais parler au nom de la loi.


Indice 2Ma voix s'élève non pour défendre, mais pour accuser avec mesure et preuves en main.


Indice 3Je suis la rigueur vêtue de noir, observant le crime depuis l'ombre du tribunal.


Indice 4Quand la société est offensée, je suis celui qui prend sa parole devant le juge.


Indice 5J'ordonne parfois l'enquête, oriente les policiers et veille à ce que nul délit ne reste impuni.


Indice 6Mon bureau fait partie du parquet, et mes mots peuvent mener un homme au procès.


Indice 7Je représente l'État dans les affaires pénales et poursuis les auteurs d'infractions.


Indice 8Je suis le magistrat chargé de défendre les intérêts de la société et de diriger l'action publique devant les tribunaux.


Solution du 28 octobre 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2025Procureur


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaire (1)

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Mifa (invité) Le 28/10/2025 à 17:47

Le procureur