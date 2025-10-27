Cémantix 1335 : Indices et solution, quel est le mot du 27 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 octobre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 octobre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je grave le passage d'un instant dans la pierre du temps ou sur la mémoire des hommes.
Indice 2Je suis une trace écrite qui fait exister ce qui, sans moi, resterait invisible.
Indice 3On me trouve autant sur les murs anciens que dans les registres modernes.
Indice 4Je scelle un nom, un engagement ou une appartenance dans une liste ou un lieu.
Indice 5Sans moi, nulle entrée n'est officielle, nulle participation reconnue.
Indice 6Je marque le moment où l'on s'enregistre pour être admis quelque part.
Indice 7On me remplit pour rejoindre une école, un concours ou un site internet.
Indice 8Je suis l'action de s'enregistrer ou d'être inscrit sur une liste, un registre ou dans une organisation.
Solution du 27 octobre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 octobre 2025Inscription
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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