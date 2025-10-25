Cémantix 1333 : Indices et solution, quel est le mot du 25 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 octobre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 octobre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je voyage si vite que même le vent ne me rattrape pas, mais je ne vis qu'un instant.
Indice 2Je suis le souffle de métal qui met fin au silence d'une arme.
Indice 3Quand je sors de mon logis, c'est rarement pour revenir.
Indice 4Je peux être de plomb ou de caoutchouc, selon que l'on vise le jeu ou la blessure.
Indice 5Certains me tirent, d'autres me renvoient, mais tous savent que je vole droit.
Indice 6Dans un match ou sur un champ de bataille, je parcours toujours ma trajectoire avec précision.
Indice 7On me retrouve autant dans les armes que dans les jeux de raquette ou de balle au pied.
Indice 8Je suis un petit projectile sphérique ou cylindrique, utilisé dans les armes à feu ou dans divers jeux et sports.
Solution du 25 octobre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 octobre 2025Balle
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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