Cémantix 1298 : Indices et solution, quel est le mot du 20 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 20 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 septembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 septembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le pas posé entre deux rives quand aucune ne peut rejoindre l'autre d'un seul élan.
Indice 2Je fais circuler sans appartenir, messager discret qui n'est ni l'origine ni la fin.
Indice 3Sans moi, les extrêmes se heurtent ; avec moi, ils s'entendent sans se confondre.
Indice 4Je relie, j'amortis, je négocie : je transforme l'inatteignable en accessible.
Indice 5On me trouve dans les tailles, les étapes, les positions : ni haut ni bas, mais entre les deux.
Indice 6Je peux être un médiateur, une étape transitoire, un niveau moyen.
Indice 7Je désigne ce qui se situe entre deux extrêmes ou deux parties, servant de liaison.
Indice 8Qui est au milieu ou sert de relais entre deux éléments, niveaux, moments ou personnes.
Solution du 20 septembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 septembre 2025Intermédiaire
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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