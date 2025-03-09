Cémantix 1103 : Indices et solution, quel est le mot du 9 mars 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 mars 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 mars 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 mars 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Même dans l’ombre, je trouve toujours une lueur cachée.
Indice 2Je suis une force invisible qui transforme les doutes en espoirs.
Indice 3Là où d’autres voient un obstacle, moi, je vois un défi à relever.
Indice 4Je suis le moteur de ceux qui avancent sans peur du lendemain.
Indice 5Un verre à moitié vide ? Non, il est à moitié plein !
Indice 6Je suis souvent associée au sourire et à la confiance en l’avenir.
Indice 7Ma plus grande ennemie est le pessimisme, avec qui je ne fais jamais bon ménage.
Indice 8État d’esprit consistant à voir le bon côté des choses et à espérer une issue favorable, même en situation difficile.
Solution du 9 mars 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 mars 2025Optimisme
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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