Cémantix 1031 : Indices et solution, quel est le mot du 27 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent évoqué dans les comparaisons, mais je ne suis jamais identique.
Indice 2On me trouve dans la biologie, la chimie ou même la politique.
Indice 3Je partage une origine ou une fonction similaire avec un autre.
Indice 4Je suis parfois un partenaire, parfois un reflet d’une autre entité.
Indice 5Dans le monde génétique, je suis associé à des chromosomes qui se ressemblent.
Indice 6Entre deux pays, je peux désigner des responsables exerçant des fonctions équivalentes.
Indice 7Mon rôle est de montrer que deux choses peuvent avoir une parenté sans être jumelles.
Indice 8Je désigne ce qui, dans différents domaines, partage une ressemblance de forme, de fonction ou d’origine.
Solution du 27 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 décembre 2024Homologue
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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