Cémantix 1029 : Indices et solution, quel est le mot du 25 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ancré dans le sol, bien que mes valeurs s’envolent parfois.
Indice 2Je peux être résidentiel, commercial ou encore industriel.
Indice 3Je suis souvent sujet à des transactions longues et coûteuses.
Indice 4Mes murs abritent des vies, des bureaux, ou des entrepôts.
Indice 5On m’associe à des agences et à des notaires pour conclure des accords.
Indice 6Je peux être un investissement sûr, bien qu'il faille parfois attendre pour récolter mes fruits.
Indice 7Mon marché est influencé par l’offre, la demande et les taux d’intérêt.
Indice 8Je désigne tout bien qui ne peut être déplacé, comme une maison, un terrain ou un immeuble.
Solution du 25 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 décembre 2024Immobilier
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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