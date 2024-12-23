Cémantix 1027 : Indices et solution, quel est le mot du 23 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 23 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 23 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 23 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 23 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon usage a évolué au fil des siècles, mais je reste empreinte de politesse et de tradition.
Indice 2Je suis une désignation qui évoque un certain âge ou un état civil, bien que controversée.
Indice 3En France, mon emploi officiel a été réduit, mais je subsiste dans les usages quotidiens.
Indice 4Dans la littérature et les arts, je suis associée à des figures romantiques ou élégantes.
Indice 5Je suis un titre courtois pour s’adresser à une femme non mariée.
Indice 6Je suis une forme de politesse utilisée pour désigner une jeune femme, souvent en opposition à "Madame".
Solution du 23 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 23 décembre 2024Mademoiselle
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (3)
Un scandale les associations de mot du jour
Connasse, zizi et pétasse pour Mademoiselle ?
mot du jour associé à ‘’connasse’’ ou ‘’baise’’????
Bande de baltringues ce jeu est clairement édité par des HOMMES
j'avais zizi plus haut que demoiselle, c'est vraiment n'importe quoi
comment la société en est arrivé là