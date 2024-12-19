Cémantix 1023 : Indices et solution, quel est le mot du 19 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 19 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 19 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 19 décembre 2024
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 19 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une ligne tracée entre des groupes, souvent pour diviser, rarement pour unir.
Indice 2Je suis une différence perçue, mais pas toujours justifiée.
Indice 3Je me manifeste dans des comportements, des lois ou des préjugés.
Indice 4Je peux être subtile ou flagrante, mais je laisse toujours des traces.
Indice 5Je m’appuie sur des critères comme l’apparence, les croyances ou les origines.
Indice 6Je suis combattue par des mouvements sociaux cherchant l’égalité.
Indice 7Dans le droit, je suis une pratique illégale lorsqu’elle viole des principes fondamentaux.
Indice 8Je désigne le traitement inégal ou injuste envers un individu ou un groupe basé sur des caractéristiques personnelles.
Solution du 19 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 19 décembre 2024Discrimination
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
mot du jour 1023: bonjour, nous jouions avec mon camarade de classe à Cemantix et nous avons du mal à voir en quoi égalité est proche de discrimination. C'est offensant! merci