Cémantix 1022 : Indices et solution, quel est le mot du 18 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un ordre établi, mais je ne suis ni une hiérarchie naturelle ni une coïncidence.
Indice 2Je peux être alphabétique, numérique ou par catégorie, mais je suis toujours structuré.
Indice 3Je suis utilisé pour apporter de la clarté parmi un ensemble d’éléments divers.
Indice 4Dans le sport, je définis la position d’une équipe ou d’un individu selon leurs performances.
Indice 5Dans une bibliothèque, je suis l’outil qui permet de trouver un livre parmi des milliers.
Indice 6Je suis le résultat d’une évaluation, mais aussi un guide pour comprendre les écarts.
Indice 7Dans un concours ou une compétition, je désigne qui est premier, deuxième ou dernier.
Indice 8Je suis l’action ou le résultat d’organiser des éléments selon un critère spécifique.
Solution du 18 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 décembre 2024Classement
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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