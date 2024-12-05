Cémantix 1009 : Indices et solution, quel est le mot du 5 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 5 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 5 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 5 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 5 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la distorsion qui colore ton jugement sans même que tu t'en aperçoives.
Indice 2Invisible à tes yeux, je m'insinue dans tes décisions, les orientant de façon subtile.
Indice 3Je peux être de confirmation, d'ancrage ou d'attribution, mais dans tous les cas, je déforme la vérité.
Indice 4Je m'immisce dans tes analyses, te poussant parfois à voir seulement ce qui confirme tes croyances.
Indice 5Je peux fausser une enquête ou un sondage, en influençant le choix des données ou leur interprétation.
Indice 6Je suis souvent la raison pour laquelle les opinions divergentes peinent à être considérées à leur juste valeur.
Indice 7En statistique, je désigne l'écart systématique entre une valeur mesurée et la réalité.
Indice 8Je suis une déformation ou une tendance systématique qui influence la perception, le jugement ou la collecte des données, souvent de manière inconsciente.
Solution du 5 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 5 décembre 2024Biais
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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