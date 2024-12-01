Cémantix 1005 : Indices et solution, quel est le mot du 1er décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 1er décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 1er décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 1er décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 1er décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent perçue comme l'extension d'une puissance vers un territoire éloigné, imposant des règles venues d'ailleurs.
Indice 2Je suis le résultat d'une expansion motivée par la recherche de richesses, de ressources et de nouvelles terres.
Indice 3Je suis parfois la cause de révoltes et de luttes pour l'indépendance, cherchant à s'affranchir de la domination étrangère.
Indice 4Je suis un territoire contrôlé par une autre nation, souvent gouverné depuis l'autre bout du monde.
Indice 5On m'associe à des plantations, des ressources naturelles et des échanges forcés, dirigés par une puissance extérieure.
Indice 6À travers moi, une nation impose sa culture, ses lois et son autorité sur des peuples souvent bien différents.
Indice 7Je suis le lieu où les autochtones deviennent souvent des sujets, et non des citoyens, sous la tutelle d'une autre nation.
Indice 8Je suis un territoire occupé et administré par une puissance étrangère, généralement éloignée, souvent en raison de la conquête ou de la colonisation.
Solution du 1er décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 1er décembre 2024Colonie
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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