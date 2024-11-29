Cémantix 1003 : Indices et solution, quel est le mot du 29 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'essence d'une histoire qui ne connaît pas la légèreté, marquée par des émotions intenses et souvent douloureuses.
Indice 2On me trouve souvent sur scène ou à l'écran, où je porte des récits d'émotions poignantes et de situations tendues.
Indice 3Je suis la mise en lumière des conflits humains, souvent exacerbés, entre amour, haine, trahison, ou perte.
Indice 4Je peux être la face sombre de la comédie, là où les sourires sont remplacés par des larmes et des cris.
Indice 5Quand je suis présent, les protagonistes sont souvent mis à l'épreuve par des événements tragiques ou des dilemmes.
Indice 6Je ne cherche ni à faire rire, ni à faire peur, mais plutôt à toucher le cœur par l'intensité des émotions humaines.
Indice 7Mes histoires sont souvent marquées par la tristesse, les luttes intérieures, et des fins qui ne sont pas toujours heureuses.
Indice 8Je suis un genre littéraire, théâtral ou cinématographique qui met en scène des conflits intenses et des situations tragiques ou réalistes.
Solution du 29 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2024Drame
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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