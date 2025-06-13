Dave Bautista se lance dans le jeu vidéo avec Cat Assassin, un projet prometteur du scénariste de Stray



le 13 juin 2025 à 15h17 Publié par Corentin Rimbert le 13 juin 2025 à 15h17

La star hollywoodienne et ancien catcheur WWE, Dave Bautista, célèbre notamment pour son rôle de Drax dans les Gardiens de la Galaxie, diversifie une fois de plus sa carrière. Cette fois-ci, l'acteur se lance dans le monde du jeu vidéo en s'associant avec Steve Lerner, scénariste du très apprécié jeu indépendant Stray. Ensemble, ils développent Cat Assassin, un ambitieux projet destiné à devenir une véritable franchise multimédia.