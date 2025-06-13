Dave Bautista se lance dans le jeu vidéo avec Cat Assassin, un projet prometteur du scénariste de Stray

La star hollywoodienne et ancien catcheur WWE, Dave Bautista, célèbre notamment pour son rôle de Drax dans les Gardiens de la Galaxie, diversifie une fois de plus sa carrière. Cette fois-ci, l'acteur se lance dans le monde du jeu vidéo en s'associant avec Steve Lerner, scénariste du très apprécié jeu indépendant Stray. Ensemble, ils développent Cat Assassin, un ambitieux projet destiné à devenir une véritable franchise multimédia.
Dave Bautista, catcheur qui a décidé de se reconvertir en acteur avec un certain succès, souhaite maintenant s'inviter dans le jeu vidéo. Celui-ci mettrait en avant les chats, avec la collaboration de l'un des développeurs de Stray
, l'un des succès de l'année 2022.
Un assassin félin dans un univers néo-noir captivant
Le jeu Cat Assassin
promet de plonger les joueurs dans un univers sombre et intrigant, habité par des chats anthropomorphes évoluant dans une atmosphère néo-noir. Le joueur y incarnera Hugh, un assassin expérimenté qui devra naviguer dans les méandres d'une ville rongée par la corruption, dominée par des cartels, des courtiers du pouvoir et diverses factions dangereuses.
Le scénario sera pris en charge par Steve Lerner, reconnu pour avoir écrit l'histoire captivante du jeu Stray
, qui mettait déjà en scène un protagoniste félin dans un monde dystopique très immersif.
Une expérience inspirée d'Assassin's Creed et Splinter Cell
Concernant le gameplay, Cat Assassin devrait proposer une aventure d'action-infiltration
. Les développeurs citent des influences majeures comme Assassin's Creed
, Splinter Cell
, mais aussi le récent Sifu
et évidemment Stray
(via Deadline
).
L'expérience de jeu promet également d'être teintée d'humour, permettant de garder une légèreté bienvenue face à une ambiance potentiellement sombre.
Bautista impliqué personnellement dans la création
Dave Bautista ne s'implique pas uniquement pour son image : l'acteur est activement impliqué dans la direction créative de Cat Assassin
. Sa société de production, Dogbone Entertainment
, travaille main dans la main avec le studio canadien Titan1Studios
pour donner vie à cette vision ambitieuse.
Depuis son départ du catch professionnel, Bautista s'est illustré dans plusieurs grosses productions hollywoodiennes telles que Dune ou Knock at the Cabin, sans oublier la franchise Gardiens de la Galaxie. Son entrée dans l'industrie vidéoludique marque donc une nouvelle étape significative dans sa carrière déjà riche et diversifiée.
Un projet multimédia ambitieux
Cat Assassin ne se limite pas simplement à un jeu vidéo
. Le projet a pour ambition de s'étendre à d'autres formats, incluant notamment une série animée et potentiellement un film.
L'objectif est clairement affiché : faire de Cat Assassin une véritable franchise multimédia qui séduira au-delà du seul public des joueurs
. Si la qualité de Cat Assassin se rapproche de celle de Stray, nul doute que ce projet original et intrigant sera à suivre de très près dans les prochains mois.
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