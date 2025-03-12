PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de mars 2025

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de mars 2025.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium de mars 2025

UFC 5 Version(s) → PS5

Prince of Persia: The Lost Crown Version(s) → PS4 et PS5

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions Version(s) → PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy Version(s) → PS4 et PS5

Arcade Paradise Version(s) → PS4 et PS5

Bang-On Balls: Chronicles Version(s) → PS4 et PS5

You Suck at Parking Version(s) → PS4 et PS5

Syberia - The World Before Version(s) → PS4 et PS5







Arcade Paradise VR

Version(s) → PS VR2

Armored Core Version(s) → PS4 et PS5

Armored Core: Project Phantasma Version(s) → PS4 et PS5

Armored Core: Master of Arena

Version(s) → PS4 et PS5



Les abonnements PlayStation Plus

Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.D'ailleurs, sachez queAu cours du mois de, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif auou auvont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder,Comme toujours, au mois deEn souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».