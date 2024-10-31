Call of Duty : Plus de 500 millions d'exemplaires vendus, tous jeux confondus

Avec près d'un demi-milliard de jeux Call of Duty vendus depuis sa création, la franchise marque l'histoire du jeu vidéo tant par sa longévité que par ses succès.
Sorti le 25 octobre 2024 sur consoles PlayStation, consoles Xbox et PC, Call of Duty: Black Ops 6 est le 21e jeu de la saga éponyme. Débutée le 29 octobre 2003, la série de jeux Call of Duty
a gagné en renommée au fil des années et fait le bonheur des amateurs de FPS. Ce succès, aussi bien critique que public,
a été confirmé par un chiffre hors du commun.
Call of Duty en route vers le milliard de copies vendues
Dans un article publié le 30 octobre 2024
, le quotidien américain The Washington Post révélait que, tous jeux confondus, la licence s'était vendue à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. Avec ce chiffre impressionnant, Call of Duty devient la deuxième série de jeux la plus vendue de tous les temps
. Les différents opus ont devancé des sagas et titres emblématiques du jeu vidéo comme Pokémon, Grand Theft Auto ou encore FC (anciennement FIFA).
Si ce record permet à Call of Duty d'entrer un peu plus dans la légende du jeu vidéo, il s'inscrit dans la continuité des chiffres liés au lancement de Black Ops 6
. En effet, depuis sa sortie, le titre enchaîne les succès :
- Record de joueurs connectés Day One et de nouveaux abonnés au Game Pass
- Meilleur lancement de tous les temps pour un jeu Call of Duty en termes de nombre total de joueurs et d'heures de jeu cumulées au cours du week-end d'ouverture de trois jours
- Augmentation de 60 % du nombre de titres vendus sur Steam et sur consoles PlayStation par rapport à Modern Warfare III
D'ailleurs, la sortie du titre a contribué à l'établissement de ce record hors du commun,
que ce soit en version physique, dématérialisée ou via le Xbox Game Pass. Néanmoins, pour prendre la première place du classement occupée par les jeux Mario, la saga Call of Duty doit dépasser 879 millions d'unités vendues
.
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