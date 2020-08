Arme principale: Glitch Bruen MK9

Arme secondaire : Chasse ouverte Kar98k

Mortel : C4

Tactique: Capteur cardiaque

Atout 1 : Démineur

Atout 2 : Surarmement

Atout 3 : Traqueur

En plein mercato estival,, le milieu de terrain français et champion du monde 2018, qui a même marqué lors de la finale remportée 4-2 face à la Croatie, a décidé de changer de club., comme l'a annoncé sur son compte Twitter le désormais ex-mancunien.Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'une publicité pour, le battle royale d'Activision, qui a justement ouvert son stade récemment. La star mondiale et ancien joueur de la Juventus possède plus de 7,5 millions d'abonnés sur Twitter, et cette annonce devrait permettre à certains de ses followers de tenter l'expérience.Paul Pogba devient de ce fait partenaire de la franchise, et d'autres stars du ballon rond pourraient le rejoindra dans les semaines à venir. Le but étant bien évidemment de convaincre de nombreux joueurs à rejoindre le champ de bataille de, qui vient de lancer sa cinquième saison.À cette occasion, Paul Pogba a partagé sa classe favorite, qui pourrait peut-être en inspiré certains :est, pour rappel, disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.