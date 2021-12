Qu'est-ce que Vanguard Royale ?

Seules les armes de Vanguard sont disponibles.

Seules les grenades frag, les Molotov, le C4 et les couteaux de lancer sont disponibles (les Claymores et le Semtex ne le sont pas).

Les avions de chasse sont des véhicules propres à ce mode. Les canons antiaériens peuvent être utilisés pour abattre les avions de chasse depuis le sol.

Les bombardements auront lieu de manière aléatoire.

La zone du premier cercle est plus grande.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Un mois après l'arrivée de Vanguard, il est temps d'accueillir la saison 1, qui modifie drastiquement l'expérience de, avec une nouvelle carte, nommée Caldera. Naturellement, les nouveautés ne s'arrêtent pas là pour le battle royale, puisque de nouvelles armes sont également introduites, tout comme des modes spéciaux, dont fait partiePour faire simple,est le même battle royale que nous connaissons avec Warzone, à seule la différence que seul le contenu du dernier épisode de la licence Call of Duty est disponible. De ce fait, il ne sera pas possible de jouer avec les armes de Modern Warfare, par exemple. Cela permet de profiter d'une expérience plus en lien avec le contexte, puisque Vanguard prend place en pleine Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est ni le cas de Black Ops Cold War ni de Modern Warfare.Pour ne pas être perdu si vous ne savez pas ce qui sera accessible ou non dans, voici un petit récapitulatif des choses :Pour entrer dans les précisions, Raven Software a partagé une image donnant plus d'informations sur ce qui allait être disponible ou non dans le modePour jouer au mode battle royale plus communs, avec tous les véhicules et toutes les armes, il suffit de se rendre dans la playlist et choisir le mode normal.