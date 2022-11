Warzone Mobile : Des images et des informations pour le portage du battle royale

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après avoir lancé une déclinaison de la franchise sur mobile, et un nouveau battle royale, Warzone 2.0 , pour permettre une meilleure accessibilité de la franchise. Pour donner un peu plus envie aux futurs joueurs, Activision a partagé de nouvelles informations, à l'occasion d'un événement dédié aux créateurs de contenu (via VGC ).Nous apprenons donc que, notamment pour que les joueurs puissent faire progresser leurs armes plus facilement et rapidement, mais aussi mieux prendre en main le gameplay sur mobile. Quant au mode battle royale,, chose qui avait déjà été confirmée.D'ailleurs, à la suite de cet événement, plusieurs joueurs ont partagé des séquences de gameplay, permettant de voir le rendu de l'expérience, qui semble dans la lignée des FPS sur téléphones, et notamment Call of Duty.Pour ce qui est de la sortie, nous n'avons toujours aucune date précise. Mais Activision a confirmé que. Vous pouvez, d'ailleurs, d'ores et déjà, vous préinscrire , dans le but d'avoir une chance de participer à tests fermés, mais aussi d'être averti lors de la sortie du jeu.