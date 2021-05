Warzone : MàJ Saison 3 rechargée, patch notes

Patch notes saison 3 rechargée Warzone Nouveautés Événements '880s Action Heroes : Deux séries de neuf défis et récompenses sont disponibles dans Black Ops Cold War et Warzone lors de l'événement Action Heroes des années 80 qui débutera le 20 mai. Terminez les neuf défis de Black Ops Cold War pour débloquer un plan d'arme de fusil tactique et terminez les neuf défis de Warzone pour débloquer un plan d'arme de fusil de sniper.

Nouveaux opérateurs : Rambo et John McClane. Général Ajout de la modification des armes avec les pièces jointes pour les armes de Black Ops Cold War.

Les autocollants et les charmes exclusifs à Black Ops Cold War ou Modern Warfare ne seront utilisables que sur leurs armes respectives. Jeu Ajout de l'arc à poulie dans core BR, Pillage et Power Grab.

Les taux d'apparition de la mise à niveau du champ des munitions à puissance d'arrêt ont été considérablement réduits dans tous les modes.

Prochain ajustement sur les modes solo du BR. Corrections de problèmes Correction d'emplacements sur Verdansk qui permettaient aux joueurs d'atteindre des zones hors limites.

Correction d'un problème qui rendait le masque à gaz incassable après la première mort d'un joueur lorsqu'il était équipé.

Correction d'un problème qui faisait que les identifiants Activision des joueurs n'apparaissaient pas toujours dans la killcam ou lors de l'observation avec ou sans l'option activée.

Correction d'un problème où les défis Scavenger ne faisaient pas correctement référence au Point d'Intérêt du sommet.

Correction d'un problème où les largages tombaient à travers les étendues de sel dans les mines de sel.

Correction d'un problème où les étincelles n'étaient pas visibles dans le menu de sélection de l'opérateur jusqu'à ce que le pack opérateur Sparks ait été acheté.

Correction d'un problème avec le LW3 - Tundra où tirer la dernière balle déplaçait le modèle d'arme.

Correction d'un problème avec le plan du Grand Pacifique où ses statistiques étaient incorrectes.

Correction d'un problème avec le Swiss K31 où il infligeait des dégâts mortels en un seul tir du haut du corps lorsqu'il était chargé avec les munitions à pouvoir d'arrêt.

Correction d'un problème avec le Bullfrog où il recevait une quantité involontaire de vitesse de balle.

Correction d'un problème avec le CARV.2 où certains de ses canons n'attribuaient pas les valeurs correctes.

Correction des noms de chargeurs incorrects pour le FARA 83. Accessibilité Ajout de sous-titres de type HoH pour les graphiques intégrés dans les cinématiques.

Ajout d'un nouveau menu d'options d'accessibilité. Ce menu fournit une liste simplifiée de paramètres spécifiquement orientés vers l'accessibilité.

Armes Nouvelles armes

Couteau balistique

AMP63 Mitraillettes

AK-74u Multiplicateur du cou augmenté de 1 à 1,4 Vitesse de tir Sprint to Fire augmentée de 20 % Vitesse de balle réduite de 15 % La portée maximale des dégâts a été réduite de 25 %

PPSh-41 Dégâts maximum augmentés de 27 à 28 La portée maximale des dégâts a été augmentée de 3,8 %

Fusil de précision

Tous les viseurs de fusil de précision de Black Ops Cold War ont été ajustées.

M82 Vitesse de balle augmentée de 14 % Les multiplicateurs des extrémités sont passés de 0,9 à 1 Cadence de tir réduite de 0,33 à 0,83

LW3-Tundra Augmentation de la stabilité de la visée

Swiss K31 Résistance aux tressaillements considérablement augmentée La vitesse ADS a légèrement augmenté Augmentation de la stabilité de la visée

ZRG 20mm Augmentation de la pénétration des balles Multiplicateur des dégâts supérieur au torse augmenté de 1,25 à 1,7 Le multiplicateur de dégâts inférieur du torse est passé de 1,15 à 1,25 Les multiplicateurs de dégâts des extrémités sont passés de 0,9 à 1 Vitesse ADS réduite de 4 % Vitesse de balle réduite de 2 % Vitesse de déplacement réduite de 2 % Vitesse de déplacement ADS réduite de 1 %

Accessoire Bouches



Réducteur de flash Contrôle du recul vertical légèrement augmenté

Suppresseur Ne réduit plus la vitesse de la balle Augmente la vitesse de la balle Augmente la vitesse ADS Augmente la vitesse du sprint à la vitesse de tir

Lasers

Désignateur de cible SOF N'augmente plus la portée effective des dégâts Augmente dorénavant la stabilité de la visée Augmentation du multiplicateur de vitesse de déplacement ADS

Pointeur Ember N'augmente plus la portée effective des dégâts Augmente maintenant considérablement la stabilité de la visée Augmentation du multiplicateur de vitesse de déplacement ADS

Laser visée stable Ne diminue plus la propagation de la hanche Augmente maintenant la vitesse ADS

Viseur laser 5 mw SWAT Ne diminue plus la propagation de la hanche Ne diminue plus la vitesse ADS Augmente maintenant la stabilité de la visée Augmente maintenant considérablement la vitesse ADS

Poignées arrières

Revêtement élastique des troupes aéroportées/GRU Augmentation de la stabilité de la visée



Comme attendu, Activision a publié une mise à jour importante pour ce 20 mai, celle de la saison 3 rechargée. Comme toujours, de nombreuses nouveautés sont au programme, en plus des différents correctifs et les équilibrages d'armes, ces derniers ne plaisant pas toujours à la communauté. Pour ce qui est des nouveautés, vous n'avez probablement pas dû louper l'information, mais Rambo et John McClane rejoignent le champ de bataille, en tant qu'Opérateur. Malheureusement, il n'est pas possible de les débloquer sans payer. De nouveaux événements permettant de récupérer des récompenses exclusives sont également de la partie, alors que le couteau balistique et l'AMP63 font leur arrivée.