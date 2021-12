Warzone : Krampus, où le trouver et comment le battre ?

Où trouver Krampus dans Warzone ?

Le terriblea débarqué sur Caldera pour les fêtes de fin d'année. La créature folklorique n'est évidemment pas la plus pacifique et n'hésitera pas à s'attaquer aux joueurs. Cependant, ces derniers peuvent le tuer et repartir avec une très jolie récompense, permanente. Cela vaut donc le coup de tenter de l'affronter avant la fin de l'année surAvant toute chose, sachez qu'il n'y a pas d'emplacements spécifiques en tant que tel pour. Néanmoins, vous pouvez très vite être confronté à ce terrible monstre en effectuant une ou deux petites choses. Comme vous l'avez remarqué, des sapins de Noël sont venus embellir l'île du battle royale et, si vous restez à proximité un certain temps,. Si, dans l'un des coffres qui arrive grâce à votre présence proche du sapin, vous trouvez du charbon, alorssera à vous trousse plus vite. Notez que ces sapins sont visibles sur la carte et la mini-carte.Dès qu'il est dans le coin, des effets sonores et visuels signalent sa présence. Il ne vous reste plus qu'à l'attaquer et, surtout, essayer de ne pas mourir.Vous le remarquerez très vite,. Un chargeur ne suffira pas à le mettre par terre. Nous vous conseillons donc de vous équiper, tous les membres de la squad, d'armes automatiques et d'avoir un bon nombre de munitions sur vous, étant donné qu'il faudra lui décharger plusieurs chargeurs avant de le voir être définitivement battu. Il faudra le mettre à terre quatre fois pour venir à bout de lui, ce qui en fait une menace particulièrement puissante.Vous pouvez également tenter de l'attirer dans une zone ouverte pour avoir une meilleure vue sur lui et anticiper ses déplacements.Jugé trop puissant par certains joueurs, il pourrait être équilibré, afin qu'il n'attaque plus les joueurs en fin de partie, par exemple.est également présent dans Vanguard et s'attaquera aux joueurs qui ne sont pas concentrés sur l'objectif, ou les campeurs.