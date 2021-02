Comment voir son SBMM dans Warzone ?

Une fois sur le site, choisissez votre plateforme.

Entre votre identifiant ou l'ID d'un lobby (pour les informations sur vos adversaires).

Connectez-vous sur le site de Call of Duty.

Dans le menu déroulant à droite, allez dans « Association de compte ».

Définissez les options « recherche » et « données visibles » sur « tous ». Vous pourrez les modifier à tout moment pour repasser votre profil en privé.



Contrairement à bon nombre de jeux compétitifs,ne propose pas de partie classée telle quelle. Les développeurs ont, pour le moment, opté pour le fameux(Skill Base Matchmaking), en d'autres termes, il s'agit d'un système qui regroupe les joueurs selon leur niveau et performance, très similaire à un mode ranked.Bien que les menus de Warzone permettent de prendre connaissance de plusieurs statistiques, elles ne sont pas toutes disponibles en jeu. Pour remédier à cela, un site a vu le jour, qui affiche notamment leet des statistiques plus précises sur tous les joueurs du battle royale.Si vous souhaitezet avoir de plus amples informations, notamment votre K/D/A précis, vous pouvez le faire via le site, qui vous permet qui plus est de voir votre marge de progression avec les autres joueurs ou vos amis.Vous aurez alors accès à tout un tas d'informations, vous permettant également de voir votre évolution au fil du temps.Notez que si vous n'avez pas accès à votre profil, c'est peut-être que celui-ci est en privé. Pour le rendre public, voici ce qu'il faut faire :Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation et Xbox.