Warzone : Comment avoir de l'argent rapidement ?

L'argent dans Warzone est primordial étant donné qu'il vous permettra d'accomplir certaines actions ou de recevoir certains bonus. Nous vous expliquons dans notre article quels sont les meilleurs moyens pour en avoir rapidement.

À quoi sert l'argent dans Warzone ?

Pack de plaques d'armure : 1500 $

Tourelle manuelle : 2000 $

Frappe à dispersion : 3000 $

Masque à gaz : 3000 $

Frappe de précision : 3500 $

Drone : 4000 $

Kit d'autoréanimation : 4500 $

Boîte de munitions : 5000 $

Marqueur de largage tactique : 6000 $

Comment gagner de l'argent dans Warzone ?

Les contrats

Les éliminations

Le loot

Infinity Ward, en charge de l'édition, et Activision, en charge du développement ont souhaité innover avec le mode battle royale présent dans. Ainsi les joueurs peuvent récupérer de différentes manières de l'argent, permettant d'effectuer certaines actions. Comme vous devez vous en douter, il est important, voire nécessaire, d'avoir une somme d'argent assez conséquente si vous souhaitez opter pour la victoire finale.Avant de détailler les façons de, sachez que celui-ci peut être utilisé de plusieurs façons. Vous ne pouvez l'utiliser que dans un seul endroit : les stations de ravitaillement. Ces dernières vous permettent d'acheter neuf choses, avec un prix variant en fonction de leur utilité et de leur puissance :Actuellement, il existe trois façons dedans: les contrats, les éliminations et le loot. Nous revenons sur chacune d'entre elles ci-dessus, avec de plus amples explications.Les contrats sont la solution la plus rapide et efficace de. Trois types de contrats différents sont proposés. Les contrats pillards vous demanderont d'ouvrir une série de caisses de ravitaillement, les contrats de reconnaissance vous demanderont de sécuriser une certaine zone alors que les contrats de chasseur de primes, les plus difficiles, vous demanderont de tuer un joueur précis. Vous pouvez, en moyenne, gagner 3000 dollars en réussissant un contrat. Pour une explication détaillée des contrats, rendez-vous sur notre article détaillé Éliminer vos ennemis vous apportera une certaine somme d'argent, étant donné que chaque adversaire tué laisse au sol une partie de ses gains amassés jusqu'à présent. Si l'opération peut s'avérer lucrative, elle n'en est pas moins risquée, puisque vous pourrez rapidement être éliminé de la partie.Bien évidemment, des sommes d'argent aléatoire sont réparties un peu partout sur Verdansk, la carte de. Il n'y a pas d'endroit précis où vous pouvez en trouver, étant donné qu'il s'agit d'un objet assez commun. Néanmoins, à l'instar de Fortnite, lorsque vous êtes proche d'un coffre contenant à coup sûr de l'argent, vous entendrez un bruit bien spécial. N'hésitez donc pas à parcourir les environs afin de mettre la main sur celui-ci.