Les joueurs préfèrent-ils jouer à la première ou à la troisième personne dans le genre Battle Royale ?

Qu'est-ce qui convient le mieux au jeu ?

Qu'est ce qui vous convient le mieux ?

Le pionner du genre Battle Royale,, a mis les deux perspectives à la disposition de ses joueurs afin qu'ils puissent facilement choisir ce qui leur convient le mieux.En revanche, beaucoup d'autres grands jeux de ce genre ont tendance à s'en tenir qu'à une seule perspective, et il y a plusieurs raisons à cela. Prenons pour exempleest devenu extrêmement populaire après avoir rendu son mode Battle Royale en free-to-play.a apporté un nouveau style de jeu, avec des fonctionnalités de constructions où vous pouviez surpasser votre adversaire afin de prendre l'avantage sur lui. Pour ce type de gameplay, ici la perspective la mieux adaptée était celle à la troisième personne.Pendant ce temps,est sorti et est resté sur une vue à la première personne, puisque c'est le style dans lequel tous les jeux Call of Duty sont sortis, et ce depuis toujours. Ils ont toutefois proposé la vue à la troisième personne dans, mais cela est dû en grande partie à leur association avecpour le développement de cette application.Comme le point fort des développeurs deréside dans la perspective à la première personne, ils ont décidé de la maintenir pour leur Battle Royale. C'était également un bon choix car, à l'époque, les jeux de type Battle Royale qui incorporaient le style de vue à la première personne était relativement moins nombreux. Mise à part, il n'y avait aucun autre jeu qui utilisait pleinement ce genre.a fait son entrée dans le Battle Royale avecet a révolutionné la façon dont les jeux de Battle Royale étaient joués. Avec un gameplay nerveux et un large choix d'armes et d'opérateurs, le titre a connu une véritable explosion et a attiré de grands streamers et compétiteurs de premier plan.Même si les joueurs peuvent très bien s'adapter aux deux perspectives, il y en a toujours qui préfèrent l'une à l'autre. Il existe un argument selon lequel les joueurs qui jouent avec des manettes, plutôt qu'avec une souris et un PC, préfèrent jouer à des titres à la troisième personne, mais il n'est pas vraiment fondé puisque les deux perspectives sont populaires parmi les utilisateurs de manettes et de clavier souris.Tout se résume à savoir quel titre vous offre la meilleure expérience de jeu. On constate que de plus en plus de joueurs se tournent versetplutôt que verset, mais cela est davantage dû au jeu qui propose le contenu le plus agréable. Un mélange des différents modes de jeu à chaque mise à jour est également l'une des raisons qui pousse les joueurs vers celui-ci.