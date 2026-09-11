Ce mode populaire de Call of Duty: Warzone vient d'être retiré du jeu

À la surprise générale, un mode de Call of Duty: Warzone a disparu du jour au lendemain. Mais ce retrait est-il lié à un échec ou à un choix stratégique ?

Dans Call of Duty: Warzone, les joueurs peuvent se défier à travers plusieurs modes de jeu aux règles variées. Mais entre le Goulag, le Battle Royale et la Résurgence, un mode a rapidement conquis le public : le mode Black Ops Royale. Ce dernier surprend car il repose uniquement sur les objets trouvés au sol et n'inclut aucun largage d'équipement ou station de ravitaillement.

Mais à quelques jours du lancement de la toute nouvelle saison « Tourment », les joueurs ont été surpris de voir que le mode Black Ops Royale n'était tout simplement plus disponible dans Call of Duty: Warzone. Après l'incompréhension, la question qui brûle les lèvres est la suivante : pourquoi un tel retrait alors que le mode a moins d'un an ?

Éviter de disperser les joueurs en supprimant le mode Black Ops Royale de Call of Duty: Warzone

Rappelons que le mode Black Ops Royale a été ajouté à Call of Duty: Warzone le 13 mars 2026. Il s'agissait de l'une des nouveautés de la saison « Rechargée » aux côtés de la carte d'Avalon. Techniquement, le mode n'est donc même pas resté 6 mois en jeu. Face à un retrait si rapide, il est légitime de penser qu'il est un échec car il a déjà disparu. Toutefois, une autre raison explique cette disparition soudaine.

Dès le départ, Activision a voulu limiter le nombre de modes disponibles dans Warzone. D'ailleurs, quand le mode Black Ops Royale est apparu, d'autres expériences ont disparu afin d'inciter le plus de joueurs possible à le tester. De plus, trop de modes simultanés signifie moins de joueurs dans chaque file. Cela peut dégrader le matchmaking et augmenter les temps d'attente des joueurs, des scénarios qu'Activision veut éviter.

Un retour du mode peut-il être envisagé ?

Afin d'éviter ces problèmes, le mode Black Ops Royale a donc été supprimé. Mais cela ne veut pas dire qu'il disparait de manière définitive. Parce que les modes de jeu sont proposés en rotation, Black Ops Royale pourrait revenir dans quelques mois ou dans le cadre d'un événement spécial. Mais les joueurs devront être patients avant de le voir apparaître à nouveau dans la sélection.