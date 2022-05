Call of Duty: Warzone/Vanguard : Heure de sortie de la Saison 3 Reloaded en France

Heure de lancement de la Saison 3 Classified Arms Reloaded en France sur Warzone et Vanguard

Saison 3 Classified Arms Reloaded - Call of Duty: Vanguard : le 24 mai, à 19h .

. Saison 3 Classified Arms Reloaded - Call of Duty: Warzone : le 25 mai, à 18h.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'arrivée de lasur. Ainsi, et sans plus tarder, découvrezsur ces deux titres Call of Duty.Lane débarquera pas, exactement, le même jour sur les deux titres. En effet, elle se rendra disponible. Tandis qu'elle sera déployée. En revanche, les joueurs et les joueuses sont longés à la même enseigne, car ces dates et heures s'appliquent à toutes les plateformes de jeu, soient sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Évidemment,afin de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le poids total de ce nouveau patch.Par ailleurs, notez que le contenu de cette nouvelle mise à jour est d'ores et déjà connu. Les développeurs des deux titres ont, récemment, partagé des informations sur le site officiel de la licence Pour rappel, le prochain Call of Duty, qui sera Modern Warfare 2 , devrait se révéler aux yeux des joueurs d'ici quelques semaines. Pour ce qui est de Warzone, un nouveau battle royale pourrait prendre le relais, avec une multitude de fonctionnalités originales. Nous en saurons plus d'ici ces prochains mois.