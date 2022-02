Call of Duty: Warzone : Une nouveauté anti-triche rend les joueurs presque invincibles face aux tricheurs

Xbox Édition Standard → 49,99 € au lieu de 69,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Ultimate → 91,49 € au lieu de 110 €, soit 17 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En octobre 2021, les développeurs d'Infinity Ward, de Raven Software et l'éditeur Activision mettaient en place leur système d'anti-triche, du nom de RICOCHET, sur Call of Duty: Warzone. Destiné à limiter le nombre de tricheurs sur les serveurs officiels de leur battle royale, RICOCHET a banni, environ, 48 000 comptes en fin d'année 2021. Un chiffre qui a dû augmenter, depuis. Récemment,Il y a quelques jours, les développeurs ont partagé de nouvelles informations concernant RICOCHET sur le site officiel Call of Duty . La description est la suivante : « Lorsque le serveur détecte qu’un tricheur altère le jeu en temps réel, il désactive la capacité du tricheur à infliger des dommages critiques aux autres joueurs. Cette atténuation rend le tricheur vulnérable aux vrais joueurs et permet à #TeamRICOCHET de collecter des informations directement sur le système d’un tricheur ».Ainsi, quand les joueurs rencontreront des tricheurs, ils deviendront presque invincibles.. Une nouveauté qui ravira très probablement les joueurs et les joueuses qui ne trichent pas et qui pourront ainsi profiter de leur partie avec plus de tranquillité et de sérénité.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :