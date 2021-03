Call of Duty: Warzone : Un joueur utilise une baguette en guise de manette

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Pratiquement tous les objets de notre vie quotidienne peuvent être utilisés de façon détournée pour jouer à nos jeux vidéo, et, connu pour son approche peu conventionnelle des contrôleurs en tout genre, l'a bien compris. Ce dernier a en effet présenté sa nouvelle « manette » pour s'améliorer à Call of Duty: Warzone,C'est sur le forum de Reddit que le vidéaste a décidé de présenter sa nouvelle invention à travers une démonstration, et si les débuts sont un peu compliqués, il parvient tout de même à tuer quelques adversaires. L'une des choses à remarquer avec cette baguette est queIl explique dans la publication que. Malgré la fragilité de celle-ci, elle aura tout de même tenu pas moins de 8h de jeu, ce qui reste une belle performance. En revanche, rien n'indique si elle a fini en tartines.Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC et vient de célébrer sa première année.