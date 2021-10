Comment jouer en tant que fantôme dans Warzone ?

Comment réapparaitre sous forme humaine dans Warzone ?

Comment faire baisser le trouillomètre dans Warzone ?

Rester immobile dans la même zone.

Voir des cadavres.

Voir des fantômes.

Voir vos coéquipiers se faire tuer.

Être directement la cible d'attaques.

Se rendre dans une zone de terre sacrée.

Éliminer un fantôme ou un joueur.

Réanimer un coéquipier.

Terminer un contrat.

Ce mois d'octobre est un peu spécial pour les joueurs depuisque Halloween s'est en effet invité dans le battle royale pour une durée limitée. Ainsi, la playlist propose depuis le 19 octobre le mode « Ghost of Verdansk » mettant alors en scène des fantômes dans notre chère ville de Verdansk.Le principe est assez simple. Il s'agit d'un battle royale à peu près normal, sauf que lorsque vous tuez un joueur, ce dernier réapparait en fantôme et non en humain. D'autre part, ce nouveau mode a introduit un élément assez intéressant qui est le «trouillomètre ». Il s'agit d'une jauge de terreur qui augmente lorsque vous vous trouvez non loin d'un danger. Si l'aiguille atteint la peur maximale, vous devrez alors faire face à des hallucinations qui vous mettront à mal.Pour, c'est assez simple. Vous devez simplement vous faire tuer par un autre joueur, et c'est alors que vous allez réapparaître dans les airs sous une forme spectacle et non pas au Goulag comme d'habitude.Une fois que vous aurez atterri (de façon assez brutale), vous aurez plusieurs nouvelles options qui s'offriront à vous : faire de grands sauts, planer, téléportation. Par ailleurs, malgré la non-possession d'arme, vous pouvez attaquer les joueurs se trouvant sous forme humaine en les étourdissant grâce au souffle spectral, puis en les attaquant au corps-à-corps.Si vous jouez en équipe et qu'il ne reste qu'un seul joueur en vie et sous forme de fantôme dans votre escouade, il doit, afin de vous réanimer en humain, attraper trois âmes. Celles-ci se présentent sous forme d'orbe bleu ciel.Toutefois, ce n'est pas le seul moyen de redevenir un opérateur normal, vous pouvez également faire une exécution sur un joueur, mais attention, cette tâche peut s'avérer fastidieuse. Si vous y parvenez, l'âme de l'ennemi sera intacte et vous permettra alors de réapparaître instantanément sur la carte.Le trouillomètre concerne seulement les joueurs se trouvant sous forme-humaine. Comme annoncé un peu plus haut,, et vous indique alors votre niveau de peur. Par là, vous devez comprendre qu'il s'agit en fait de savoir si oui ou non vous vous trouvez en danger. Voici les différents éléments qui peuvent augmenter votre jauge :Afin de ne pas atteindre la limite maximale et de ne pas avoir d'hallucinations,