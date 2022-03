Call of Duty: Warzone : MàJ du 9 mars, tous les détails

Il y a déjà peu de temps, soit le 3 mars dernier, Call of Duty: Warzone avait déjà accueilli une mise à jour. Or, en ce mercredi 9 mars, un nouveau patch est sorti et il est disponible au téléchargement. D'ailleurs, rappelons qu'il est impératif de télécharger cette mise à jour, afin de pouvoir retourner sur les serveurs officiels de Call of Duty: Warzone.



La mise à jour de ce 9 mars n'est pas très conséquente et n'apporte que quelques correctifs, mais ils ont tout de même leur importance. Sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français.

Mise à jour du 9 mars de Call of Duty: Warzone Correction d'un problème permettant aux joueurs de conserver les avantages d'armes d'un loadout précédemment utilisé.

Correction d'un problème lié à la bombe Nebula V empêchant d'utiliser d'autres éléments.

Correction d'un problème lié à l'interruption du déploiement de la bombe Nevula V, lorsqu'un autre joueur en déployait une également.

Correction d'un problème de surexposition visuelle lors de l'utilisation du Krewe Leader Blueprint.

Correction d'un problème lié à l'affichage de l'opérateur Halima.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver ce patch notes, et les précédents, en anglais, sur le site de Raven Software.

