Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Dans Call of Duty: Warzone , il existe un moyen de se soigner rapidement si vous vous retrouvez dans une situation délicate vous obligeant à faire face aux ennemis :. Autrefois considérés comme étant des « shoots d'adrénaline »,Cependant, si ces stimulants peuvent se montrer efficaces, certains. Malgré le gaz, ces derniers ne craignent en effet plus rien puisqu'ils utilisent les seringues à l'infini, jusqu'à ce que les joueurs d'en face meurent d'une façon beaucoup plus digne., un Youtubeur et joueur de. Ce dernier dévoile alors qu'il suffit simplement qu'une équipe fasse le plein de stimulants au niveau des stations d'achats qui se situent un peu partout sur la carte, puis de spammer des caisses de munitions afin de pouvoir les utiliser pour réapprovisionner ces derniers.. Cependant, un joueur est tombé sur la vue d'un hacker en pleine action et a publié une vidéo de ses agissements. Sur le clip, nous voyons donc le joueur jeter une grenade sur un mur, la ramasser, passer à des lunettes de vision nocturne, puis se diriger dans le brouillard tout en disposant des stimulants illimités.Là où la chose semble compliquée à reproduire est que. Le hacker en question a certainement dû faire appel à quelques mods permettant l'utilisation de ces dernières.qui nuisent plus qu'autre chose à l'expérience du jeu.