Depuis sa sortie officielle, le battle royale Call of Duty: Warzone rencontre un vif et franc succès. D'ailleurs, les serveurs officiels du titre ne désemplissent pas, tant il parvient à attirer, sans cesse, de nouvelles joueuses et de nouveaux joueurs. Et si Warzone accueille très souvent des mises à jour apportant du contenu, une partie de l'équipe de développement travaillerait également actuellement sur Warzone 2.D'ailleurs, le directeur créatif de Warzone, Josh Bridge, a récemment partagé de nouvelles informations concernant leurs travaux. Durant un livesteam, celui du 23 mars dernier, et parlant avec le streamer TeePee , il a indiqué que plusieurs équipes travaillaient, depuis un moment, sur quelque chose d' « excitant »,Ainsi,Par la suite, il a d'ailleurs dit : « [...] nous aimons tous l'idée d'explorer ce que nous pouvons faire d'autre, avec un grand nombre de joueurs sur une carte immense [...] »Malheureusement, Josh Bridge n'a pas donné de plus amples informations à ce sujet. Ainsi, nous ne connaissons pas la nature de ces concepts et changements qui pourraient, possiblement, faire évoluer le genre du battle royale et être intégrés à Warzone 2. Il faudra attendre une nouvelle communication de la part des développeurs, pour en savoir plus. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, à ce propos.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.