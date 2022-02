Call of Duty: Warzone : Le Tracer Pack: Year of the Tiger momentanément indisponible et coupable de bugs

❗️We're aware of an issue causing Players to crash while using contents from Tracer Pack: Year of the Tiger.



This Store Bundle has been disabled in #Warzone until further notice.https://t.co/JzeiSQGEW0 — Raven Software (@RavenSoftware) February 1, 2022

Raven Software a récemment voulu célébrer le Nouvel An lunaire avec les joueurs, sur, en mettant à leur disposition de nouveaux cosmétiques et items à travers le Tracer Pack: Year of the Tiger. Si l'idée est bonne et a fait plaisir un temps, le bundle est sujet de mécontentement pour beaucoup puisque plusieurs bugs et crashs de jeu sont apparus depuis sa mise en ligne.Si le pack était plutôt fourni, il semblerait que l'un des items proposés causait des glitchs et des crashs chez les joueurs. Dans d'autres cas, il aurait également et fortement impacté les parties. En effet, beaucoup de joueurs se sont plaints de bugs, dernièrement. Aucune plateforme de jeu n'aurait été épargnée.La réponse de Raven Software ne s'est pas fait attendre et le studio s'est montré réactif :. Néanmoins, aucune précision n'a été donnée sur quand il sera de nouveau disponible et attendent de pouvoir corriger le problème, avant de le remettre à la disposition des joueurs.Pour rappel,