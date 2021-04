Comment obtenir le killstreak Foresight dans Call of Duty: Warzone ?

À quoi sert le killstreak Foresight dans Warzone ?

Si celui-ci fait beaucoup débat au sein de la communauté, c'est parce qu'il permet de connaître bien à l'avance les différentes nouvelles zones de sureté, avant que le gaz n'arrive. Cependant, il n'est pas facilement accessible et si vous désirez mettre la main dessus, vous allez devoir vous retrousser les manches. Heureusement, nous allons vous expliquerLors de sa première parution durant la saison 6 dese trouvait dans certains coffres situés dans les bunkers . Cependant, avec l'arrivée des silos, cela ajoute désormais 3 nouveaux emplacements dans lesquels il peut être :Une fois que vous aurez mis la main dessus, vous aurez la possibilité de l'acheter. En revanche, vous devrez faire quelques économies puisqueComme indiqué un peu plus haut dans ce guide,s'avère très utile. Il vous permet en effet de savoir à l'avance les différentes zones de sureté, dont la zone de bataille finale. Vous pourrez donc avoir une longueur d'avance sur vos ennemis, et ainsi de prendre possession des lieux bien avant qu'ils arrivent, ce qui vous donne un avantage non négligeable.À l'heure actuelle, rien n'indique si Activision va laisserPour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.