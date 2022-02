Call of Duty: Warzone : Emplacement des bunkers sur Caldera

Carte et informations sur les bunkers de Caldera

Sept sur douze bunkers disponibles

Emplacement des bunkers de Caldera

Laboratoire/Bunker 2 → En dessous des Docks (B), près d'un camion chargé de planches de bois.

→ En dessous des Docks (B), près d'un camion chargé de planches de bois. Laboratoire/Bunker 3 : Dans un bâtiment, dont la porte est de couleur verte, dans Runway (C).

: Dans un bâtiment, dont la porte est de couleur verte, dans Runway (C). Laboratoire/Bunker 5 : Prenez la direction ouest aux Mines (E) et atteignez le sommet de la colline face à vous.

: Prenez la direction ouest aux Mines (E) et atteignez le sommet de la colline face à vous. Laboratoire/Bunker 8 : En bordure de Caldera, dans la région Lagoon (I), près d'une petite cabane.

: En bordure de Caldera, dans la région Lagoon (I), près d'une petite cabane. Laboratoire/Bunker 10 : Dans la région Fields (K) dirigez-vous vers les silos. L'entrée du bunker se situe près du bâtiment bleu de la zone.

: Dans la région Fields (K) dirigez-vous vers les silos. L'entrée du bunker se situe près du bâtiment bleu de la zone. Laboratoire/Bunker 12 : Au sud-est de Power Plant (M), vous trouverez une cascade abritant le laboratoire.

: Au sud-est de Power Plant (M), vous trouverez une cascade abritant le laboratoire. Laboratoire/Bunker 14 : À Resort (O), grimpez au sommet de la colline et atteignez le bunker.

Xbox Édition Standard → 49,99 € au lieu de 69,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Ultimate → 91,49 € au lieu de 110 €, soit 17 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En plus de la myriade de nouveaux contenus, de correctifs et d'améliorations diverses, la dernière mise à jour de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, apportant la Saison 2, les développeurs ont ajouté un autre élément déjà connu de leur communauté. En effet, ils ont réintroduit. Il s'agit, plus précisément, de. Là-bas, les joueurs et les joueuses pourront récupérer du loot ainsi que des munitions ou bombes liées à la nouvelle arme chimique, la Nebula V.Sans plus tarder,. Au total, on ne dénombre pas moins de douze laboratoires sur Caldera. Mais, à l'heure actuelle, cinq d'entre eux sont encore verrouillés. Comme vous pourrez le remarquer, les laboratoires sont éparpillés aux quatre coins de la carte. D'ailleurs, il y a fort à parier que ces zones soient très plébiscitées et que plusieurs ennemis s'y rendront, rendant alors probablement les affrontements plus nombreux et plus féroces.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :