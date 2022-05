Call of Duty: Warzone : Détails de la mise à jour de la Saison 3 Reloaded

Détails de la mise à jour Saison 3 Classified Arms Reloaded

Une nouvelle mise à jour est arrivée sur Call of Duty: Warzone. Il s'agit du patch de. Rappelons qu'il est impératif de télécharger cette mise à jour, afin de pouvoir retourner sur les serveurs officiels du battle royale d'Activision. Notez qu'elle pèse 5,2 Go sur PS4/PS5 et 5,4 Go sur Xbox One/Xbox Series. Comptez 5,7 Go sur PC, pour Warzone seul.Nous vous proposons un petit retour sur les points les plus importants, afin de ne pas être perdu lorsque vous vous replongerez dansPremièrement, notons que les développeurs de Call of Duty: Warzone ont, via cette nouvelle mise à jour, amélioré certains aspects du gameplay. Ils se sont ainsi focalisés sur le temps en jeu, les mouvements et rotations ainsi que les mesures de contre-jeu. En ce qui concerne les mouvements et les rotations, Call of Duty: Warzone dispose désormais d'un, disposant de 14 points d'accès, disponible sur Caldera.Le mode battle royale sur Caldera dispose de nouveaux modes permettant aux joueurs et aux joueuses d'avoir plus de temps en jeu. Grâce à des jetons lootables, ces derniers pourront réintégrer le Goulag en cas de mort ou bien en réchapper, en se redéployant directement après un court compte à rebours.Évidemment, cette nouvelle mise à jour apporte: des éléments de HUD indiquant l'argent total de l'équipe, les plaques d'armure pour chaque membre de l'escouade et plusieurs icônes (auto-réanimation, masque à gaz, jetons, etc.), entre autres, ont été ajoutés. Sans oublier, des ajustements quant à la spatialisation des sons et quant aux mouvements de la caméra. De plus, plusieurs bugs et problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses ont été corrigés.La Saison 3 Classified Arms Reloaded introduit une: H4 Blixen: Submachine Gun (VG). D'ailleurs, un grand nombre d', dont des fusils d'assaut, des fusils de précision, des pistolets pour ne citer que ces exemples, ont subi des. Le patch notes est à retrouver sur le site officiel pour tous les détails. Vous trouverez également les playlists, c'est-à-dire les modes à venir, prévues pour les prochaines semaines.