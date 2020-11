Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que les Xbox Series X et S sont disponibles depuis le 10 novembre dernier, certains grands titres comme Assassin's Creed Valhalla sont passés au crible avec des comparaisons graphiques entre les consoles actuelles et les consoles nouvelle génération. De ce fait,Dans une vidéo publiée par ElAnalistaDeBits sur YouTube, nous pouvons donc constaterentre uneclassique et une. Dès le premier abord, ce qui frappe le plus est naturellement la qualité graphique. Alors que la Xbox One présente une résolution de 900p 900p, la Series X diffuse quant à elle le titre entièrement en 4K, avec une fluidité sans précédent.Également,est considérablement moins important avec la console nouvelle génération. Alors que la Xbox One propose un temps d'attente de 20 secondes, il suffit simplement de 8 secondes de chargement pour la Series X.À l'avenir, il sera intéressant de voir d'autres grands titres comme Cyberpunk 2077 subir ces tests, mais en attendant, nous vous rappelons quesont disponibles depuis le 10 novembre dernier.