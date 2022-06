Call of Duty: Warzone : De nouvelles images et une vidéo de la version mobile fuitent

Warzone Mobile Closed Alpha Leaked Images. 📸



Via @CoD_Perseus pic.twitter.com/UUV3Qq6OOL — Call Of Duty: Mobile Leaks & News (@PlayCODNews) June 5, 2022

Depuis plusieurs semaines maintenant, nous savons que les équipes d'Activision travaillent actuellement sur le développement d'un battle royale mobile. Ce titre à venir est plus connu sous le nom « Project Aurora ». Or, il s'agirait en réalité d'une version mobile de Call of Duty: Warzone. À ce sujet, de nouvelles images et une vidéo de gameplay, concernant le soft, ont fuité sur la Toile.En effet, récemment, les équipes d'Activision ont organisé une phase d'alpha fermée pour Call of Duty: Project Aurora. Malgré son accès très restreint, plusieurs joueurs ont tout de même pu s'y essayer. D'ailleurs, certains d'entre eux ont publiéLa séquence, partagée par l'utilisateur Twitter CoD_Perseus sur Twitter, n'est malheureusement plus disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes. Néanmoins, une autre est disponible via un tweet de Mr_Rebs_. Finalement, c'est sur le compte Call of Duty: Mobile Leaks & News que nous pouvons apercevoir quelques images de Call of Duty: Project Aurora, alias Call of Duty: Warzone Mobile.Sur l'une des images partagées, nous pouvons voir l'avion survoler une carte comportant les lieux « Port », « Park » et « Farmland ». Ce qui n'est, évidemment, pas sans rappeler la carte de Verdansk. De plus, une autre image montre le Goulag.Rappelons que le développement de Call of Duty: Project Aurora n'est est qu'à ses débuts, à l'heure actuelle. D'ailleurs, les développeurs n'ont pas partagé de fenêtre ni même de date de sortie pour le soft.