Call of Duty: Warzone date l'arrivée de sa nouvelle carte

Warzone accueillera le Pacific en décembre

Breaking: Warzone Pacific map arrives Dec 2



Full roadmap: pic.twitter.com/lsW8S3wDK7 — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 28, 2021

Alors que Call of Duty: Vanguard fera son apparition sur nos consoles et machines le 5 novembre prochain,accélère la cadence et vient de dévoilerÀ travers cette roadmap, nous découvrons alors pour notre plus grand bonheur que. Selon la description de la feuille de route, cette nouvelle map sera grande, et offrira par la même occasion un environnement totalement nouveau dans Warzone.Toutefois, si la venue de celle-ci est réjouissante, la carte de Verdansk ne sera quant à elle plus du tout disponible. Pour fêter ses derniers jours et lui rendre hommage,. À travers celui-ci, des récompenses uniques à gagner avec entre autres un emblème et une carte de visite.Par ailleurs, en ce qui concerne, ce mode à petite échelle sera toujours de la partie et permettra aux joueurs d'y découvrir de nouvelles armes.Enfin,, en espérant que ce dernier se montre efficace face aux innombrables cheaters. Au fur et à mesure des semaines, des mises à jour seront déployées, de façon à ce qu'aucun joueur ne parvienne à cheater.