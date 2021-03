Call of Duty: Warzone : Comment installer le pack de texture HD ?

Comment installer le pack de texture HD sur Warzone ?

Lancez Warzone, puis allez dans les options depuis le menu principal.

Rendez-vous dans l'onglet « Installation ».

Défilez les packs affichés, jusqu'à trouver les packs de texture.

Sélectionnez pour le télécharger et l'installer.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Activision a récemment mis à disposition de ses joueurs, lequel permet, vous vous en doutez, d'améliorer la qualité visuelle des graphismes. Bien qu'il soit destiné en priorité aux joueurs ayant une PlayStation 5 ou une Xbox Series X/S, celles et ceux étant sur PS4 et Xbox One peuvent tout de même l'utiliser. Si vous ne savez pas comment faire pour l'installer, nous vous expliquons tout.Dans un premier temps, avant toute chose, il est important de préciser que les étapes sont les mêmes, que vous soyez chez Sony ou Microsoft. Il faut également noter que si vous n'êtes pas doté d'un écran ou téléviseur récent, supportant la 4K par exemple,Si vous souhaitez l'installer, même pour voir ce que cela donne, voici les étapes à suivre :Enfin, nous rappelons que ce pack n'influe que sur la texture et donc les graphismes. En aucun cas les performances ne seront améliorées, et vous ne pourrez pas non plus gagner des FPS sur Warzone. Si vous jugez que la différence n'est pas flagrante, voire nulle, vous pouvez désinstaller ce pack (via le même menu). Si vous souhaitez découvrir tous les secrets des bunkers de Call of Duty: Warzone, rendez-vous ici