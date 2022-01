Call of Duty: Warzone : Comment augmenter rapidement et efficacement le niveau des armes

Comment augmenter le niveau de ses armes dans Warzone ?

Conseils préliminaires

Jouez avec des amis vous permettra de gagner davantage de points d'expérience et donc de monter le niveau de vos armes plus rapidement.

Tenez-vous au courant des événements Double XP proposés par les développeurs. Généralement, ils sont déployés les week-ends et au début/à la fin d'une saison en cours.

Utilisez consciemment vos jetons Double XP d'armes : activez-les lors d'un événement Double XP ou bien lorsque vous prévoyez une session de jeu assez longue avec vos amis.

Enchaînez les contrats suivants : d'abord le contrat de Réapprovisionnement puis celui de Reconnaissance. Cela vous permettra de gagner de l'expérience rapidement. Ces contrats sont facilement trouvables sur la carte.

Lancez-vous en Résurgence et Pillage

En Résurgence : après avoir accompli l'objectif d'un contrat, le prochain vous octroiera encore plus de points d'expérience. Essayez donc de les enchaîner le plus rapidement possible, en début de partie.

En Résurgence : profitez de la possibilité d'être redéployé, en tuant un maximum de joueurs avec l'arme dont vous désirez augmenter son niveau.

En Pillage : préférez le contrat Top Secret, qui vous donne 750 points d'XP si vous avez accompli son objectif.

En Pillage : essayez d'enchaîner un maximum de contrats durant les trois dernières minutes de la partie. En effet, en accomplissant des contrats durant cette période, vous obtiendrez 750 points d'XP au lieu de 500.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

battle royale free-to-play, développé par Infinity Ward et Raven Software,ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. Fort de son succès, les serveurs du jeu ne désemplissent pas. Alors que le titre propose une dimension très compétitive,La réponse ? En disposant de bonnes armes, équipées des équipements adéquats.dispose d'un système de leveling intéressant, mais parfois assez frustrant, en ce qui concerne l'arsenal d'armes. En effet, les joueurs et les joueuses peuvent. C'est en augmentant le niveau de celles-ci que cela est rendu possible. Or, pour cela, il est impératif d'engranger un maximum de points d'expérience, et donc de jouer en optimisant ses gains d'XP. Ainsi, voici plusieurs conseils afinet ainsi débloquer de nouveaux accessoires, probablement plus performants et s'adaptant à votre style de jeu.Pour gagner un maximum d'expérience, certaines méthodes peuvent être appliquées avant même de se lancer dans une partie. Dans la même idée, il convient de prendre en compte certains paramètres.En dehors de son mode battle royale,propose également d'autres activités, à savoir la Résurgence et le Pillage. Il est important de se lancer dans ces modes de jeu tant ils peuvent vous permettre d'engranger rapidement des points d'expérience, puisqu'ils se veulent plus courts qu'une partie de battle royale.En Résurgence, les joueurs profitent d'un BR plus intense et sur une carte plus petite, mais l'objectif reste le même : être le dernier survivant en vie et donc faire un Top 1. Notez qu'après votre mort, vous pourrez être redéployés si vos amis sont encore en vie, et après un laps de temps.En Pillage, les joueurs doivent atteindre la somme d'un million de dollars : en tuant des adversaires, en ouvrant des coffres, en effectuant des contrats, et bien d'autres. La première équipe parvenant à collecter cette somme gagnera la partie.Ainsi, en suivant ces quelques conseils, ces deux modes de jeu vous aideront à augmenter le niveau de vos armes de façon efficace et rapide :Rappelons que le battle royale Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.