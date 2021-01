Call of Duty: Warzone : Certaines armes vont être nerf d'ici peu

Don't fret! We've heard you and a balance update is coming soon to address concerns about the DMR 14, Type 63, Mac 10, and dual pistols. — Raven Software (@RavenSoftware) January 5, 2021

Voici une bonne ou une mauvaise nouvelle. Après plusieurs plaintes d'un certain nombre de joueurs, il semblerait queaient décidé d'écouter leur communauté :C'est sur Twitter que, ce dernier ayant décidé de prendre la parole, annonçant alors. Pour le moment, nous ne savons pas de quelle manière ces armes vont être modifiées, mais au vu des plaintes des joueurs,Il est bon de préciser queet non sur Call of Duty: Black Ops Cold War . En plus de cette décision,, ayant maintenant lieu le jeudi et non plus le mardi.Nous en saurons davantage dans les heures à venir sur les changements apportés concernant le DMR 14, le MAC 10, ainsi que le Type 63 et les pistolets doubles.