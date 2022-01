Warzone 2 is literally that... Warzone 2.



Current gen and PC only... No past weapon integrations etc.



A completely new game for the better hardware. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 25, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le battle royale d'Activision,, est souvent au cœur de l'actualité. Deux ans après son lancement officiel, en mars 2020, les joueurs et joueuses sont toujours au rendez-vous et des nouveaux venus ne cessent d'affluer sur les serveurs officiels du jeu. Si le studio de développement, Infinity Ward, et les différentes équipes travaillent régulièrement sur des mises à jour, apportant des correctifs ou du nouveau contenu, il semblerait queAvant même son annonce officielle, de nouvelles informations, non vérifiées, concernantsont arrivées sur la toile. C'est Tom Henderson, un insider dont les informations sont bien souvent fondées, qui fait fuiter quelques éléments de réponse. Selon ses propos,. De ce fait, le titre ne sortirait pas sur les précédentes générations de consoles, notamment sur PS4 ou bien Xbox One.Les joueurs ne pourraient pas récupérer leur avancement quant à leurs armes ou leur niveau, et ils ne pourraient pas non plus retrouver les cosmétiques débloqués sur Call of Duty: Warzone.Pour le moment, ces informations n'ont pas été confirmées ou réfutées par le studio de développement/éditeur en charge du projet. Nul doute que ces derniers communiqueront bientôt à son sujet, mais il faudra faire preuve d'un peu de patience.