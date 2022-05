Call of Duty: Warzone 2 : La carte aurait fuité

La carte de Warzone 2 en fuite ?

La fin d'année risque d'être chargée et mouvementée pour les amateurs de la franchise Call of Duty. En plus de découvrir un nouvel opus, avec, qui arrivera durant le mois d'octobre, un nouveau battle royale, que nous appelons pour le moment, bien que ce ne soit possiblement pas son nom, devrait également atterrir. S'il a déjà été mentionné par les développeurs, ce nouveau battle royale n'a jamais été présenté, mais les rumeurs vont bon train à ce sujet, et certaines sont très intéressantes.Comme toujours, ces informations émanent de Tom Henderson , ayant prouvé sa fiabilité sur le sujet à maintes reprises. Ce dernier a donc partagé, en version simplifiée. Et ce que l'on remarque est que l'eau est très présente, bien plus que sur Warzone. Cela est normal, puisque Tom Henderson explique que ce nouveau battle royale inclura une nouvelle mécanique : la nage. Nous pouvons également penser que des bateaux seront présents, pour se déplacer plus rapidement.Les zones marrons correspondent aux zones en relief, alors que les zones plus foncées, en gris, sont là où les bâtiments seront le plus présents. Enfin, la ligne noire correspondrait à la voie ferrée.Il convient naturellement de prendre tout cela avec précaution, puisque rien n'a été officialisé et qu'il s'agit d'une fuite, mais compte tenu du passif d'Activision avec les leaks, il y a fort à parier que cette carte proposée possède une grande partie de vraie. Nous en saurons plus d'ici quelques semaines, voire quelques mois, étant donné que le lancement de Warzone 2 semble assez proche. Toutefois, ce nouveau battle royale ne sortirait que sur PC, PS5 et Xbox Series.