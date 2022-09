Call of Duty: Vanguard/Warzone : Les nouveautés de la Saison 5 Reloaded révélées

Saison 5 Reloaded de Vanguard et Warzone, les détails

Les joueurs et les joueuses vont bientôt pouvoir découvrirdeet. Pour rappel, il s'agit de la dernière saison déployée sur ces deux titres. Néanmoins, nous connaissons désormais, fixée au, et. Découvrez un récapitulatif ci-dessous.Sur Call of Duty: Warzone, la Saison 5 Reloaded apportesur Rebirth Island. Ce mode sera aussi bien disponible en solo, qu'en duo, trio et en squad. Par ailleurs, durant toute la durée de cette mid-saison,seront disponibles, notamment « Clash », « Rebirth Blood Money », « Golden Plunder », « Fortune's Keep Resurgence », et bien d'autres. Nous vous tiendrons informés à ce sujet, dès que de plus amples détails seront connus.La Saison 5 Reloaded introduit. Il s'agit de « Fortress ». D'après le court descriptif disponible sur le site officiel , cette map propose une forteresse en ruine et disposera de quelques POI : « Chapel », « Market » et « Scrapyard ».Comme annoncé au lancement de la Saison 5, cette mid-saison sera l'occasion pour les joueurs et les joueuses de découvrir de: la LMG Lienna 57 et le fusil d'assaut BP50. Celles-ci peuvent être obtenues en accomplissant certains challenges/défis.De plus, la Saison 5 Reloaded apporte: Gabriel T. Rorke et Seraph. Par ailleurs, celles et ceux qui ont précommandé une version numérique de Call of Duty: Modern Warfare 2 débloqueront automatiquement le pack « Khaled Al-Asad Operator Bundle » et pourront profiter immédiatement de ce contenu sur Warzone et Vanguard.Évidemment, le store en profite également pour faire peau neuve et proposera, dont le « Tracer Pack: Realm of Anubis Mastercraft » ou encore le « Tracer Pack: Horsemen of the Apocalypse Pestilence Ultra Skin Bundle ».Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Call of Duty: Vanguard est à retrouver sur les mêmes plateformes de jeu. Si vous êtes intéressé par cet opus, sachez que vous pouvez faire quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, notamment sur la version Xbox du titre :