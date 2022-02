Call of Duty : La série aurait sous-performé en 2021

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 91,49 € au lieu de 110 €, soit 17 % de réduction. Édition Cross-Gen Bundle → 67,49 € au lieu de 79,99 €, soit 16 % de réduction.



Il semblerait que la série Call of Duty ne soit pas dans ses meilleurs jours, dernièrement. En effet, selon un récent rapport d'un investisseur,, que ce soit sur PC ou consoles. D'ailleurs,s'est moins bien vendu que. D'un autre côté, contrairement à, qui est récemment sorti en Chine et qui a connu une forte croissance d'utilisateurs et de bénéfices, il y a une baisse notable de joueurs sur le battle royale,Pour le moment, Activision ne s'est pas réellement exprimé à ce sujet. Par contre, selon ce même rapport,. Aucune information supplémentaire n'a été donnée, malheureusement. Ainsi, il faut attendre une communication officielle de la part d'Activision afin de connaître leur point de vue et leur stratégie pour accroître le taux d'audience sur leurs jeux Call of Duty. Peut-être ont-ils prévu quelque chose de complètement nouveau et original pour le prochain opus qui, selon les rumeurs, devrait arriver en octobre, au plus tard.Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo. À retrouver sur smartphones (iOS et Android) Call of Duty Mobile est lui aussi gratuit. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurant Call of Duty: Vanguard chez notre partenaire, Instant Gaming :