Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : L'événement The Haunting de retour

Quand débutera The Haunting dans Black Ops Cold War et Warzone ?

Ghost of Verdansk arrive dans Warzone

Nuketown se plonge dans le noir dans Black Ops Cold War

Nouveaux opérateurs

Halloween débarque dans la licence de Call of Duty, et plus particulièrement dans Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Black Ops Cold War . À l'occasion du retour de son événement, les deux titres vont en effet bénéficier de quelques festivités horrifiques.. Celui-ci sera non seulement disponible dans le battle royale avec une nouvelle version du mode de l'année précédente, mais également dansavec une carte spéciale.Dès ce 19 octobre, les joueurs du battle royale vont accueillir le nouveau mode intitulé « Ghost of Verdansk ». Contrairement à l'année dernière, cette fois-ci ce ne sont pas les zombies qui sont mis à l'honneur, mais les fantômes., et les joueurs devront tuer les formes humaines et non humaines. Bien évidemment, ils pourront également s'incarner en fantôme. Par ailleurs,Concernant, une carte aura été revisitée et il s'agit de la très célèbre map Nuketown. Celle-ci proposera un décor effrayant et sera elle aussi plongée dans le noir. Par ailleurs,Enfin, dans le cadre de l'événement, Warzone et Black Ops Cold War vont accueillir de nouveaux packs spéciaux mettant à l'honneur les plus célèbres tueurs de la scène cinématographique.Ainsi,. Son bundle comprendra également une arme de corps-à-corps qui n'est autre que le couteau Ghost Blade, ainsi qu'une exécution, une carte de visite et un emblème. Par ailleurs, un autre pack sera disponible à l'achat, celui-ci proposant, mais aussi d'autres bundles avec