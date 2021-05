Comment obtenir Rambo et John McClane dans Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone ?

Depuis ce 20 mai, la mi-saison 3 de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone est disponible, avec au programme l'arrivée de deux superstars des années 80 :. Bien que cette saison 3 transpire la testostérone et les muscles, nous allons vous indiquer comment obtenir ces deux opérateurs, si vous ne savez pas comment faire.Malheureusement, si vous voulez obtenir ces deux symboles des films d'action, vous allez devoir mettre la main au porte-monnaie !sont en effet disponibles, mais seulement à l'achat à travers deux packs spéciaux, et à durée limitée., qui est interprété par, est donc disponible dans, soit environ un peu plus de 20 €. Dans ce dernier, vous avez bien évidemment le skin de Rambo, mais aussi deux armes détenant des balles tracées rouges, ainsi qu'une montre, une bannière, un emblème, un spray, et le couteau de Rambo. Ce bundle est disponible à l'achat jusqu'au 18 juin., interprété par le ténébreux, est quant à lui disponible dans. Son contenant comprend John McClane, mais aussi trois armes dont une intitulée « prise d'otage ». Un jeton de double EXP est inclus dedans, avec un spray, une bannière de John McClane dans la célèbre scène des conduits, ainsi qu'une montre et un porte-bonheur. Ce bundle est lui aussi disponible à l'achat jusqu'au 18 juin.