Comment débloquer le pistolet AMP63 dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Mode multijoueur

Mode Zombies

Comment débloquer le pistolet AMP63 dans Call of Duty: Warzone ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Plusieurs nouvelles armes ont fait leur apparition depuis la mi-saison de la saison 3 de, et outre l'arrivée de Rambo, ou encore de John McClane avec leur arsenal, plusieurs armes ont été introduites. Nous allons vous expliquer à travers ce guide. Celui-ci détient une cadence de tir élevée ainsi qu'une vitesse de balles améliorée. Malgré sa puissance, son recul reste modéré.Pour débloquerdans le mode multijoueur de, nous vous conseillons dans un premier temps de sélectionner le mode hardcore. Ensuite, lors d'une partie en MME (par exemple), vous allez devoirPour obtenir l'arme dans le mode Zombies, vous allez devoir. Pour ce défi, nous vous conseillons de partir en Contagion et ce, en solo. Préparez-vous une classe avec un pistolet, et si vous désirez plus de sécurité, n'hésitez pas à mettre l'équipement Akimbo qui vous octroiera deux pistolets au lieu d'un seul.Si vous n'êtes pas en possession de, vous avez heureusement la possibilité de débloquer l'arme via le battle royale. Ainsi, pour l'obtention de, vous allez devoirBien évidemment, si vous ne voulez pas vous infliger ces défis afin d'obtenir cette arme, sachez qu'elle est également disponible à l'achat via un pack intitulé « Gamma Ray » pour seulement 1 000 points Call of. Dans celui-ci, vous obtiendrez sa variante Gravitaser qui est équipée du frein de bouche 9, du canon corps expéditionnaire 6.4", de l'akimbo (deux armes), du chargeur STANAG de 25 cartouches, et du désignateur de cibles SOF.